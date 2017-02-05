Памела Андерсон подарит Меланьи Трамп российскую экошубу

Американская актриса и защитница животных Памела Андерсон решила подарить первой леди США новый предмет гардероба. Она преподнесет Меланьи Трамп шубу из экомеха российского производства.

«Я думаю, очень здорово носить экологичные шубы. Я подумала, что подарок Меланье Трамп в виде шубы из экомеха послужит тем, что она будет примером для других людей. У неё в коллекции такого ещё не было. Думаю, ей понравится», — заявила Андерсон в интервью телеканалу Russia Today.

Новая шуба была сшита специально дял Трамп по ее размерам и с учетом ее фигуры. Памела также добавила, что это совершенно новый материал. «Новая ткань защищена от влаги, её можно стирать дома в стиральной машинке, она гораздо меньше стоит. Конечно, производство чего угодно имеет последствия для окружающей среды. Важно, чтобы животных не мучили и не убивали ради еды, развлечений и одежды. Мы можем выбрать более сочувственный путь», — подчеркнула она.

Пока неизвестно, когда Андерсон собирается дарить шубу.

Экомех - это искусственный мех, который практически невозможно отличить от настоящей норки или песца. Памела Андерсон поддерживает российское производство экологически безопасных продуктов. Напомним, она не исключила возможности получения российского гражданства.