Тимати отказался забирать машину со штрафстоянки

Российский певец и актер Тимур Юнусов , более известный как Тимати, рассказал о своем автомобиле, который около 15 лет стоит на штрафстоянке в казахстанском городе Петропавловск.

Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Instagram артиста.

О забытой машине певца ранее сообщили местные СМИ. Тимати подтвердил, что транспортное средство принадлежит ему.

«Подтверждаю, действительно, примерно 14-15 лет назад я был владельцем этого авто. Но в силу своей же халатности (кинул во дворе на 4е месяца в сугробе) машину "подобрали". Я не имею ни к кому, абсолютно ни каких претензий и давно отпустил всю эту ситуацию. Слава Богу мне посчастливилось работать по специальности и быть в состоянии обеспечить себя любыми видами транспортных средств на сегодняшний день. В виду этого, прошу местные СМИ больше не муссировать эту тему !!!», -написал Тимати.

Тимати заявил, что готов пожертвовать автомобиль в пользу хосписа или детского дома и предложил владельцам штрафстоянки связаться с его пресс-службой.

«Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки», - отметил артист.

Пользователи Сети положительно отреагировали на предложение певца, но заметили при этом, что сумма за хранение авто в течение 14 лет могла превысить стоимость самого автомобиля.