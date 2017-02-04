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Рамблер/новости

Тимати отказался забирать машину со штрафстоянки

Тимати отказался забирать машину со штрафстоянки
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Российский певец и актер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, рассказал о своем автомобиле, который около 15 лет стоит на штрафстоянке в казахстанском городе Петропавловск.
Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Instagram артиста.
О забытой машине певца ранее сообщили местные СМИ. Тимати подтвердил, что транспортное средство принадлежит ему.
«Подтверждаю, действительно, примерно 14-15 лет назад я был владельцем этого авто. Но в силу своей же халатности (кинул во дворе на 4е месяца в сугробе) машину "подобрали". Я не имею ни к кому, абсолютно ни каких претензий и давно отпустил всю эту ситуацию. Слава Богу мне посчастливилось работать по специальности и быть в состоянии обеспечить себя любыми видами транспортных средств на сегодняшний день. В виду этого, прошу местные СМИ больше не муссировать эту тему !!!», -написал Тимати.

Уже много лет подряд, примерно раз-два в год, выходят подобного рода статьи. Я все как-то мимо проходил, но вот думаю, надо все же поставить точку. Подтверждаю, действительно, примерно 14-15 лет назад я был владельцем этого авто. Но в силу своей же халатности (кинул во дворе на 4е месяца в сугробе) машину "подобрали". Я не имею ни к кому, абсолютно ни каких претензий и давно отпустил всю эту ситуацию. Слава Богу мне посчастливилось работать по специальности и быть в состоянии обеспечить себя любыми видами транспортных средств на сегодняшний день. В виду этого, прошу местные СМИ больше не муссировать эту тему !!! Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки. Спасибо.

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial)

Тимати заявил, что готов пожертвовать автомобиль в пользу хосписа или детского дома и предложил владельцам штрафстоянки связаться с его пресс-службой.
«Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки», - отметил артист.
Пользователи Сети положительно отреагировали на предложение певца, но заметили при этом, что сумма за хранение авто в течение 14 лет могла превысить стоимость самого автомобиля.
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Шоу-бизнес
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