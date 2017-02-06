Филипп Киркоров устроил шопинг в дешевом супермаркете

Король российской эстрады Филипп Киркоров живет на широкую ногу: недавно он приобрел особняк в Подмосковье стоимостью 12 миллионов долларов. Однако ничто земное не чуждо певцу: накануне он был замечен в самом обычном магазине неподалеку от дома.

Филипп был без охраны и в компании сына Мартина и тети Мари. Певец выбрал для сына игрушки, а также сладости.

По словам соседей Филиппа, когда он находится дома, он практически каждые выходные посещает этот магазин, довольно бюджетный в сравнении с теми, где певца привыкли видеть.