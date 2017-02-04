Сказке конец: Виктория Боня рассталась с гражданским мужем

Телеведущая Виктория Боня сообщила о расставании со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram ведущей.

«Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда», -- написала она в своем Instagram.

Боня попросила поклонников не придумывать своих версий этого разрыва.

«Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы», -- пояснила она, добавив, что это не спонтанное решение, к нему пара пришла полгода назад.

Боня также написала о том, что у нее прекрасные отношения с мужем, тем более что их объединяет общий ребенок.

«Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний», -- отметила она, добавив, что расставания должны быть такими же красивыми, как и встречи.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 4 2017 в 5:25 PST

Виктория Боня и ее гражданский муж, бизнесмен Алекс Смерфит, начали встречаться около семи лет назад. С 2011 года пара стала жить вместе. В середине марта 2012 года Боня родила дочь Анджелину Летицию Смерфит. Официально свои отношения пара так и не оформила.

В последнее время в Сети постоянно появлялись фото Смерфита в обществе различных девушек. СМИ также писали о его многочисленных романах и разрыве отношений с Боней.