Ким Кардашьян была отличницей! Факты о звезде, которые ты не знала

Но на днях знаменитость опубликовала на своем сайте несколько фактов о себе, о которых могут не знать даже самые преданные ее поклонники.

Звезда призналась, что она очень капризна: любит только теплые гостиничные номера и ненавидит, когда работает кондиционер. У нее шесть пирсингов – один в пупке, один в правом ухе и четыре в левом. Ким вспомнила и своего покойного отца, который однажды разозлился на нее за то, что ее чуть было не выгнали из лагеря после поцелуя с мальчиком.

Школу она закончила хорошо, а в колледже была одной из лучших учениц. Весь ее класс выучил язык жестов, чтобы Кардашьян таким образом могла подсказывать им ответы на вопросы. Но самым значимым событием в своей жизни девушка считает встречу с Канье Уэстом. «Я знала, мы предназначены друг для друга», - заявила Ким.

Напомним, Ким и Канье познакомились в 2004 году. Тогда Ким была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом. В 2012 Канье признался Ким в любви песней «Я люблю Ким, Ким любит меня» и они начали встречаться. 15 июня 2013 года на свет появилась их дочка – Норт Уэст. Через год они поженились, а 5 декабря 2015 года родился их сын Сейнт.