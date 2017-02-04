Сказке конец? Заявление Виктории Бони и откровения друзей Алекса Смерфита: что связывает его и модель из Ростова-на-Дону?

26 января телеведущая Виктория Боня (37) написала в своем Instagram: «Хватит придумывать небылицы о нас с Алексом (32). У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе».

Тогда мнения разделились: кто-то решил, что этот пост подтверждает, что у пары все в порядке, а кто-то заявил, что Боня говорит о разводе. И тот самый сюрприз - как раз сообщение о том, что пара не вместе. Наши источники, близкие к паре, сообщают, что Боня и Алекс давно разъехались. Но вряд ли Боня хотела, чтобы об этом узнали вот так.

В Сети появились снимки Алекса из парижского клуба VIP Room: молодой человек пойман за страстным поцелуем с моделью Екатериной Алешкиной. И это при том, что сама Боня сейчас находится в Испании. Впрочем, все те же источники сообщают: Екатерина - лишь очередное увлечение Алекса, а не любовь всей жизни.

Фото: VipRoomParis Facebook

«Он сейчас на правах свободного человека - может делать все, что хочет»,- заявил нам его друг, пожелавший остаться неизвестным.

И только что Виктория опубликовала на своей странице подтверждение: да, они с Алексом больше не вместе.

«Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверенна, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему пол года назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: «Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились» . И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!», - написала Боня.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 4 2017 в 5:25 PST

Напомним, Виктория Боня состояла в гражданском браке с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. У пары есть общая дочь Анджелина Летиция (5), которая родилась в марте 2012 года.