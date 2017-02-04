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Галкин ушел в армию
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Известный телеведущий Максим Галкин поддержал своего племянника, который решил уйти в армию. Подписчики артиста оценили его поступок.
Супруг Аллы Пугачевой удивил поклонников своего творчества необычной фотографией. Он сделал снимок в строю солдат рядом со своим племянником Никитой.
Присяга. Никита Галкин. #семья #племянник #максимгалкин #галкин #присяга
Фото опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru)
Как оказалось, таким образом артист решил поддержать представителя семейства Галкиных, который отправляется отдавать долг родине. Подписчики поддержали решение телеведущего. "Макс, браво за внимание к семье!" – пишет один из комментаторов.
Никита Галкин #курсант #галкин #присяга #семья #племянник #максимгалкин
Видео опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru)
Также артисту удалось запечатлеть момент, когда его племянник приносит военную присягу. Видеоролик, опубликованный в социальной сети Instagram, вызвал восторг у подписчиков Галкина. "Вот и племянник вырос и стал мужчиной! Молодец!" – восхищается один из поклонников творчества телеведущего.
Напомним, сам Максим Галкин не служил в армии. Артист сначала учился лингвистики в Российском государственном гуманитарном университете, а затем пошел в аспирантуру и успешно миновал нелегкие солдатские будни.
При этом Галкин себя уклонистом не считает. Неоднократно артист заявлял, что с удовольствием вступил бы в ряды Вооруженных сил России и пошел бы по стопам своего деда-танкиста, но, к сожалению, уже вышел из призывного возраста.
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