Галкин ушел в армию

Известный телеведущий Максим Галкин поддержал своего племянника, который решил уйти в армию. Подписчики артиста оценили его поступок.

Супруг Аллы Пугачевой удивил поклонников своего творчества необычной фотографией. Он сделал снимок в строю солдат рядом со своим племянником Никитой

Присяга. Никита Галкин. #семья #племянник #максимгалкин #галкин #присяга Фото опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru) Фев 4 2017 в 12:52 PST

Как оказалось, таким образом артист решил поддержать представителя семейства Галкиных, который отправляется отдавать долг родине. Подписчики поддержали решение телеведущего. "Макс, браво за внимание к семье!" – пишет один из комментаторов.

Никита Галкин #курсант #галкин #присяга #семья #племянник #максимгалкин Видео опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru) Фев 4 2017 в 1:05 PST

Также артисту удалось запечатлеть момент, когда его племянник приносит военную присягу. Видеоролик, опубликованный в социальной сети Instagram, вызвал восторг у подписчиков Галкина. "Вот и племянник вырос и стал мужчиной! Молодец!" – восхищается один из поклонников творчества телеведущего.

Напомним, сам Максим Галкин не служил в армии. Артист сначала учился лингвистики в Российском государственном гуманитарном университете, а затем пошел в аспирантуру и успешно миновал нелегкие солдатские будни.

При этом Галкин себя уклонистом не считает. Неоднократно артист заявлял, что с удовольствием вступил бы в ряды Вооруженных сил России и пошел бы по стопам своего деда-танкиста, но, к сожалению, уже вышел из призывного возраста.