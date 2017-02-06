Ольга Бузова «взорвала» соцсети видом ягодиц

Подписчики Instagram-аккаунта телеведущей Ольги Бузовой раскритиковали ее за снимок в трусах. На фотографии, опубликованной Бузовой, она запечатлена стоящей спиной у окна в свитере и нижнем белье.

«Задницу на всю страну выставлять зачем?» - возмутилась одна из поклонниц. Другие подписчики посоветовали ведущей «родить и сидеть дома». Также ей припомнили недавний визит в Грозный, где Бузова ходила в платке и закрытой одежде, и назвали ее двуличной.