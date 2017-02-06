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Ольга Бузова «взорвала» соцсети видом ягодиц
Подписчики Instagram-аккаунта телеведущей Ольги Бузовой раскритиковали ее за снимок в трусах. На фотографии, опубликованной Бузовой, она запечатлена стоящей спиной у окна в свитере и нижнем белье.
«Задницу на всю страну выставлять зачем?» - возмутилась одна из поклонниц. Другие подписчики посоветовали ведущей «родить и сидеть дома». Также ей припомнили недавний визит в Грозный, где Бузова ходила в платке и закрытой одежде, и назвали ее двуличной.
Некоторые пользователи сочли, что ведущая «сошла с ума» из-за развода. Бузова развелась с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым в декабре прошлого года. СМИ писали, что причиной расставания стали измены Тарасова, а также конфликт из-за недвижимости, которую спортсмен решил оформить на свою мать.
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