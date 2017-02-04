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Фото: Дженнифер Лопес взорвала интернет, устроив интим для поклонников
Фото: instagram.com, Jennifer Lopez (@jlo)
Певица и актриса Дженнифер Лопес решила порадовать своих поклонников, которые подписаны на ее страничку в Instagram интимным фотоснимком.
Артистка сделала фото, на котором приспустила свои штаны и задрала майку.
В итоге часть ее груди засветилась на снимке.
Поклонники пришли в восторг от такой откровенности и сексуальности со стороны их кумира.
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