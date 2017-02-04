Фото: Дженнифер Лопес взорвала интернет, устроив интим для поклонников

Певица и актриса Дженнифер Лопес решила порадовать своих поклонников, которые подписаны на ее страничку в Instagram интимным фотоснимком.

Артистка сделала фото, на котором приспустила свои штаны и задрала майку.

В итоге часть ее груди засветилась на снимке.

Поклонники пришли в восторг от такой откровенности и сексуальности со стороны их кумира.