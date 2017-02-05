Джигурда бежит из России ради нового порно в Голливуде

Актер Никита Джигурда поделился своими планами на ближайшее будущее с журналистами. По его словам, совсем скоро он покинет Россию, чтобы принять участие в новом фильме порнографического содержания. Об этом он рассказал порталу Sobesednik.ru

"Совсем скоро я улетаю в Голливуд. Там намечены съемки художественно-порнографического фильма. Я буду играть Луку Мудищева с членом по колено. Естественно, приставным. В этой ситуации не могу оставаться мужем олимпийской чемпионки!", - заявил Джигурда.