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В Сеть попало фото поцелуя гражданского супруга Виктории Бони с загадочной брюнеткой
Фото: instagram.com
Надавно появились о слухи о том, что в отношениях Виктории Бони и ее гражданского супруга Алекса Смарфита не все гладко.
Дело в том, что в Instgaram телеведущей в последнее время совсем нет их совместных снимков, а потом и вовсе различные источники стали называть конкретное имя: якобы миллионер увлекся моделью Тейлор Ховард.
Теперь в этой туманной истории появился новый поворот. В Instagram Виктории Алекса, может, и нет, зато бизнесмен появился на других фотографиях, на которых веселится в компании друзей и неизвестной брюнетки. Последнюю на одном из снимков Смерфит целует в губы явно не по-дружески. Девушку, по слухам, зовут Екатерина, ей 25 лет, она родом из Ростова-на-Дону. Судя по всему, работает моделью и любит веселиться.
Фото: VipRoomParis Facebook
Сама Виктория слухи о проблемах в семье не комментирует.
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