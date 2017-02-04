В Сеть попало фото поцелуя гражданского супруга Виктории Бони с загадочной брюнеткой

Надавно появились о слухи о том, что в отношениях Виктории Бони и ее гражданского супруга Алекса Смарфита не все гладко.

Дело в том, что в Instgaram телеведущей в последнее время совсем нет их совместных снимков, а потом и вовсе различные источники стали называть конкретное имя: якобы миллионер увлекся моделью Тейлор Ховард

Теперь в этой туманной истории появился новый поворот. В Instagram Виктории Алекса, может, и нет, зато бизнесмен появился на других фотографиях, на которых веселится в компании друзей и неизвестной брюнетки. Последнюю на одном из снимков Смерфит целует в губы явно не по-дружески. Девушку, по слухам, зовут Екатерина, ей 25 лет, она родом из Ростова-на-Дону. Судя по всему, работает моделью и любит веселиться.

Фото: VipRoomParis Facebook

Сама Виктория слухи о проблемах в семье не комментирует.