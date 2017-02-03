Родиона Газманова высмеяли за инфантильность

Интернет-пользователи высмеяли сына певца Олега Газманова Родиона . В социальных сетях 35-летнего певца обвинили в инфантильности за холостяцкий образ жизни. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал medikforum.ru

Пользователи социальных сетей стали публиковать язвительные шутки о Родионе Газманове после того, как артист принял участие в шоу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Во время интервью выяснилось, что Родион не женат и у него нет постоянной подруги, так как ни одна из них «не была одобрена мамой». Сам же певец откровенно заявил, что хотел бы иметь семью, однако у него есть ряд требований к девушке, которую он хотел бы видеть своей супругой. По словам Родиона Газманова, он «абсолютно нетерпим к ошибкам в правописании. У неграмотной девушки нет шансов!».

«Парню под сороковник, а он все думает, жениться или не жениться, все воздушные замки строит. Может, он не знает, что в его возрасте уже можно иметь мнение, не совпадающее с маминым?», - написал один из интернет-пользователей.

Во время программы музыкант заявил, что не торопится с выбором будущей невесты, так как «намерен заключить брак на всю жизнь». В социальных сетях представления Родиона Газманова об отношениях сравнили с подростковыми фантазиями.