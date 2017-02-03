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Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
Фото:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Фейсбуке селфи из спортзала. Интернет-пользователи отметили, что она находится в прекрасной форме вопреки колоссальным перегрузкам на работе.
На снимке дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу.
"Напоминаю: скоро весна", – подписала свое фото Захарова.
"Спорт освежает не только тело, но и разум. Спортом занимаются люди дисциплинированные. Мария, так держать!", "Посмотрите, какая фигура. Машенька, завидую", – прокомментировали подписчики.
"Я работаю. Чтобы работать в этом режиме, нужны силы. Чтобы были силы, нужно заниматься. Я это делаю. И стараюсь мотивировать других", – ответила дипломат.
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МИД
Мария Захарова
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