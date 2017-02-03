Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

На снимке дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу.

"Напоминаю: скоро весна", – подписала свое фото Захарова.

"Спорт освежает не только тело, но и разум. Спортом занимаются люди дисциплинированные. Мария, так держать!", "Посмотрите, какая фигура. Машенька, завидую", – прокомментировали подписчики.

"Я работаю. Чтобы работать в этом режиме, нужны силы. Чтобы были силы, нужно заниматься. Я это делаю. И стараюсь мотивировать других", – ответила дипломат.