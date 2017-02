Мэрайя Кэри пришла в спортзал в колготках в «сеточку»

Несмотря на то, что певице уже давно не двадцать (а все сорок шесть), она совершенно не стесняется откровенных нарядов. Подозреваем, что сейчас Мэрайя всеми силами хочет привлечение к себе внимание, иначе объяснить нелепую фотосессию, которую певица устроила в тренажерном зале, невозможно. Надев колготки в сеточку вместо тренировочных леггинсов и ботильоны на шпильках вместо кроссовок, Кэри начала демонстрировать упражнения с «железом».

И если сама певица жизнерадостно улыбается, ее поклонники не видят особо повода для веселья: они считают, что удерживать внимание нужно не провокациями, а талантом, тем более таким талантом, как у нее. «Я люблю Мэрайю, я ходил на ее последний концерт и я настоящий фанат, но это просто смешно — то, что происходит с ней сейчас», — пишет один из почитателей.

Это не первый раз, когда в социальных сетях пишут неодобритальные комментарии о стиле певицы. В рождественском выпуске шоу Джеймса Кордона Carpool Karaoke, где звезда исполняла песню All I want for Christmas is you, пользователи саркастично заметили, что все, что нужно им сейчас — чтобы Марайа чем-нибудь прикрыла декольте.