Анна Калашникова стала жертвой мошенника

Некий молодой человек по имени Артем Ратников сотрудничал с экс-возлюбленной Прохора Шаляпина в направлении SMM-продвижения. Однако, как выяснилось, его стратегией было выманивание денег у звезды и накрутка подписчиков вместо раскрутки микроблога.

— Я давно закончила все попытки работы с ним, но деньги, которые он мне должен, он не возвращает мне уже 3,5 месяца. Сначала тянул, обещал, просил подождать, но неделю назад в резкой форме просто поставил перед фактом, что не отдаст никогда. В нашей переписке он к тому же еще и хамит, — заявила Анна.

Модель отметила, что не собирается подавать в суд, однако благодаря «сарафанном радио» теперь с ним не будет сотрудничать ни один звездный клиент.