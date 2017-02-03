СМИ: Мэттью Макконахи призвал Голливуд перестать враждовать с Трампом

Актерам США пора отказаться от враждебного отношения к президенту Дональду Трампу и занять конструктивную позицию. С таким призывом выступил в четверг известный американский киноактер Мэттью Макконахи.

"Выбора сейчас уже нет, он (Трамп) является нашим президентом", - отметил 47-летний исполнитель в эфире телеканала The Florida Channel. "Для нас настала пора осознать этот факт и пожать друг другу руки. И вести себя конструктивно в течение предстоящих четырех лет (президентства Трампа)", - добавил Макконахи, известный ролями в фильмах "Интерстеллар (Interstellar, 2014), Время убивать (A Time to Kill, 1996), "Контакт" (Contact, 1997) и завоевавший премию "Оскар" за работу в ленте "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013).

"Я призываю всех, даже тех, кто категорически не согласен с его принципами и заявлениями, подождать и сравнить его дела с его словами. Не имеет значения, насколько вы не соглашаетесь с ним, настало время задуматься, насколько конструктивно вы способны действовать в дальнейшем", - резюмировал актер.