Юлия Высоцкая ответила недоброжелателям

В комментариях к новостям из жизни Юлии Высоцкой нет-нет да и встретится упрек актрисе: мол, она ведет кулинарные программы и курсы потому, что мало востребована в кино. Сама Юлия так отвечает недоброжелателям:

«Я не считаю работу на кухне перед камерой или же без нее чем-то постыдным. Более того, работа ведущей кулинарной программы — это просто ипостась артистки. Дело не в том, как я режу лук, а в том, что я могу заразить вас любым кулинарным действом и вам тоже захочется это сделать. Заразительность — одно из необходимых умений, которым должен владеть профессиональный актер. Я веду кулинарную передачу как профессиональная актриса, а не как профессиональный повар. И мне, к сожалению, не хватает специального образования, я бы хотела знать и уметь еще больше».

Юлия рассказывает, что ее сын Петя тоже заразился от мамы страстью к кулинарии. Он любит и умеет готовить. Причем, мальчик отлично разбирается в продуктах. «В три года Петя попросил: «Дайте, пожалуйста, пармезан», — вспоминает Высоцкая. — И когда ему дали сыр, он сказал: «Я просил пармезан, а это грюйер». Наверное, ваши читательницы будут в меня тапками бросать: «Вот они, буржуи!» Но должна заметить, что описываемые события происходили задолго до санкций. А вообще, мы очень любим поесть, это то удовольствие, которое мы ценим. Но это вовсе не значит, что я готовлю с утра до ночи и мы бесконечно это едим».

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