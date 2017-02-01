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Селена в шоке: беременное фото Бейонсе стало самым популярным в Instagram
Плачь, Селена: фото Бейонсе, на котором она в фате держится за округлившийся живот, побило все рекорды инстаграма. За 12 часов снимок собрал — внимание — 7,1 миллионов лайков и более 361 тысяч комментариев. Представляете размах? Впрочем, новость от семейства Картеров настолько оказалась неожиданной (и приятной), что не оценить яркий снимок Би просто невозможно.
Напомним, слухи о второй беременности Бейонсе ходили давно, и только вчера певица их подтвердила. Звезда выложила снимок с округлившимся животом, под которым призналась, что ждет двойню. «Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Господь благословил нас дважды и мы очень рады, что наша семья стала на двоих больше. Спасибо за все ваши добрые пожелания. Картеры», — написала Бейонсе.
Что до Селены, то ее снимок с кока-колой теперь занимает почетное второе место. Еще в декабре, когда Инстаграм подводил итоги года, фото певицы было абсолютным лидером по количеству лайков, за несколько месяцев собрав 5,9 миллионов «сердечек». С того момента прошло почти два месяца и теперь под фото красуется 6,3 миллионов лайков и 259 тысяч комментариев. Согласны, размах тоже неплохой, но никак не может сравниться с Бейонсе.
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