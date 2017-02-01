Селена в шоке: беременное фото Бейонсе стало самым популярным в Instagram

Плачь, Селена: фото Бейонсе, на котором она в фате держится за округлившийся живот, побило все рекорды инстаграма. За 12 часов снимок собрал — внимание — 7,1 миллионов лайков и более 361 тысяч комментариев. Представляете размах? Впрочем, новость от семейства Картеров настолько оказалась неожиданной (и приятной), что не оценить яркий снимок Би просто невозможно.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Напомним, слухи о второй беременности Бейонсе ходили давно, и только вчера певица их подтвердила. Звезда выложила снимок с округлившимся животом, под которым призналась, что ждет двойню. «Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Господь благословил нас дважды и мы очень рады, что наша семья стала на двоих больше. Спасибо за все ваши добрые пожелания. Картеры», — написала Бейонсе.

Что до Селены, то ее снимок с кока-колой теперь занимает почетное второе место. Еще в декабре, когда Инстаграм подводил итоги года, фото певицы было абсолютным лидером по количеству лайков, за несколько месяцев собрав 5,9 миллионов «сердечек». С того момента прошло почти два месяца и теперь под фото красуется 6,3 миллионов лайков и 259 тысяч комментариев. Согласны, размах тоже неплохой, но никак не может сравниться с Бейонсе.