Лариса Лужина рассказала о романе с Кореневым

Два легендарных актера советского кино: Владимир Коренев Лариса Лужина , выросли в Таллине, и даже учились в одном классе. Мало того, по признанию Лужиной, их связывал юношеский роман: «Это было в десятом классе, - рассказывает актриса. – Нас тогда только-только объединили: женские и мужские школы, и мы с Володей оказались за одной партой. Он еще не стал знаменитым Ихтиандром из «Человека-амфибии», кумиром всех женщин СССР. Но девочки из-за него уже тогда теряли голову: в свои 17 лет Володя был очень красивым — высоким, синеглазым, черноволосым… После уроков мы с ним вместе ходили в драмкружок. Вот и случился у нас роман. Первое трогательное чувство, наивное и чистое. Я помню, как, держась за руки, мы гуляли с Кореневым по городу, как целовались на знаменитой Горке для поцелуев. Для нас это была как бы репетиция любви».

Ну а настоящая любовь случилась у обоих позже: Лужина вышла замуж на первом курсе ВГИКа за студента операторского отделения Алексея Чардынина. А Коренев примерно в то же время женился на актрисе Алле Константиновой. И этот брак оказался очень крепким.