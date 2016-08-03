Любовь Толкалина рассказала о своем психическом расстройстве

Любовь Толкалина сообщила своим подписчикам неожиданную новость. Актриса призналась, что у нее шизоидная психопатия и уточнила, что она не шутит. «Второй понедельник по счету мне везет и после павильонов в Долгопрудном я хватаюсь за метлу и чудом успеваю услышать все самое важное. Сегодня была вторая лекция Натальи Колмановской–Стриевской из серии Онтогенез личности в реалиях современного общества. Рождение психики. Помоги себе сам. Психотипы и как их распознавать... узнала что я – психопат, пестующий в себе шизоида))))», - написала артистка в социальной сети (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 14 2017 в 4:49 PST

Судя по всему, расставание с Егором Кончаловским , с которым актриса прожила 20 лет и родила от него дочь Марию, далось звезде тяжело. Сейчас ее буквально атакуют навязчивые журналисты с расспросами о личной жизни. В свете последних событий Любовь решила обратиться к психологу, который и сообщил ей диагнозе.

Хей!!! Привет!!!! Даем Маргариту: 16 Ковров;17 Владимир;18 Нежный Новгород!!!!!!#мастеримаргарита Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 15 2017 в 11:05 PST

В своем посте с признанием Толкалина отметила, что она воспринимает термин «психопат» по-своему и дала подробное разъяснение собственного виденья. «На самом деле вдохновленный человек на гребне волны, влюбленный в жизнь, пропираемый каждой самой наглой мечтой, от злоупотребления здоровьем и пренебрежением физической формой и отдыхом, периодически питаюсь кровью живых людей, вместо того чтобы наметить себе выходной и выспаться. Периодически выпадаю в хандру и апатию – что воля, что неволя – все равно. Спасаюсь построением бесстыжих воздушных замков и составлением план–бананов, которые к выполнению не обязательны, потому что целеположение – просто чтобы перло))))», - написала артистка.

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 15 2016 в 3:37 PST

С первым днем зимы!!!!!!!!! Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 1 2016 в 4:00 PST