Как у Аллы: Филипп Киркоров купил себе замок за 12 миллионов долларов

Участок земли, который расположен в Мякининской пойме Москвы-реки, представляет собой полуостров, на котором построено всего 30 домов. Чистейший воздух в паре километров от города, близость воды и приличные соседи — что еще нужно для счастья?

Именно здесь будут расти дети Киркорова — 5-летняя Алла-Виктория и 4-летний Мартин. На гектаре земли в элитном подмосковном поселке расположены: особняк с бассейном, сауной и спортзалом, теннисный корт, который зимой превращается в каток, гараж на 2 лодки, ротонда с выходом на собственный пляж и даже собственная часовня.

На первом этаже особняка Филиппа расположены кабинет, кухня, столовая и гостиная. На втором — спальни для гостей, родных и няни, два отдельных помещения Филипп отвел для хранения наград и ценных подарков.

Семья музыканта уже переехала, малыши расположились в мансарде, сообщают СМИ. Для детей оборудованы две отдельные спальни, два туалета, две гардеробных. Также есть игровая комната.

Дом музыкант преподнес себе в качестве подарка на день рождения, ведь в этом году 30 апреля ему исполнится 50 лет.

На сайте «КП», первым разместившим эту новость, приведены фотографии шикарного поместья.