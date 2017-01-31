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Виктория Лопырева взорвала интернет пикантным снимком
Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный фотоснимок, который она сделала в Париже.
Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)
На фото Лопырева в соблазнительном наряде демонстрирует свои изящные формы.
Подписчики Виктории отметили, что она имеет очень стройную талию. Они оказались в восторге от фотоснимка светской львицы.
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