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Виктория Лопырева взорвала интернет пикантным снимком

Лопырева поразила фанатов пикантным снимком
Фото:
Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный фотоснимок, который она сделала в Париже.

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Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)

На фото Лопырева в соблазнительном наряде демонстрирует свои изящные формы.
Подписчики Виктории отметили, что она имеет очень стройную талию. Они оказались в восторге от фотоснимка светской львицы.
Франция Шоу-бизнес
Виктория Лопырева
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