Виктория Лопырева взорвала интернет пикантным снимком

Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный фотоснимок, который она сделала в Париже.

🖤 Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Янв 31 2017 в 3:36 PST

На фото Лопырева в соблазнительном наряде демонстрирует свои изящные формы.

Подписчики Виктории отметили, что она имеет очень стройную талию. Они оказались в восторге от фотоснимка светской львицы.