Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирстве

Менеджеры, на которых актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его $28 млн, во вторник подали встречный иск на звезду Голливуда. В исковом заявлении он обвинен в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, встречный иск подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Согласно документу, Депп расходовал на личные нужды более $2 млн в месяц. Ему ставится в укор неоднократный отказ удовлетворить рекомендации менеджеров вести менее затратный образ жизни.

13 января актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999 по 2016 год. Депп недоволен и тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще $5,6 млн. До $10 млн менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц - фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными. По информации журнала The Hollywood Reporter, в прошлом году он сменил своих помощников на новых, а также нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, до какой степени прежние управленцы злоупотребляли своим положением.

53-летний Депп трижды был номинирован на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street). Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.