Переборщила с филлерами? Поклонники не узнали Памелу Андерсон

На недавней вечеринке 40th Best Award Gala, которая прошла в Париже, поклонники не узнали 49-летнюю Памелу Андерсон : на мероприятии актриса появилась в платье с глубоким декольте и сильно помолодевшим лицом. Гости вечера сразу же начали гадать, с чем связаны столь серьезные перемены во внешности? Одни предположили, что в погоне за молодостью Памела переборщила с филлерами: морщинки-то исчезли, а вот лицо стало практически неузнаваемым. Другие решили, что актриса просто не накрасилась, что хорошо видно на снимке крупным планом: глаза и брови практически не подчеркнуты, а на лице лишь тонкий слой тонального крема и румян. Не знаем, кто из них прав, но знаем точно, что Памела выглядит прекрасно. Берем пример!

Кстати, сейчас Памела практически не снимается в кино, зато активно борется за права животных и экологию. А также пробует себя в роли дизайнера эко-шуб: Андерсон недавно запустила производство в России и планирует подарить одно из изделий новоявленной первой леди Мелании Трамп.