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Насте Каменских сделали операцию на обеих ногах

Настя Каменских перенесла операцию на ногах
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Настя Каменских летом прошлого года неудачно прыгнула с парашютом и сломала лодыжку. На днях певица снова попала в больницу, где ей прооперировали обе ноги, о чем она рассказала в Instagram. По слухам, из-за проблем со здоровьем Насте Каменских ранее пришлось отменить не только несколько концертов, но и свадьбу с коллегой по группе Потапом. Выяснилось, что артисты планировали пожениться в августе прошлого года, однако дату свадьбы вынуждены были перенести, сообщила «Комсомольская правда» в Украине». Как бы там ни было, желаем Насте скорейшего выздоровления!
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