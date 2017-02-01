Сергей Безруков попросил защиты у Верховного суда

Актер Сергей Безруков попросил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы. Обращение артиста опубликовано на официальном сайте инстанции.

По словам Безрукова, ему несколько раз отказывали в исках о защите права на неприкосновенность личной жизни. Актер упоминает двух судей - Бориса Удова и Инну Гостюжеву, принявших, по его мнению, решение, противоречащее закону «О СМИ», который обязывает журналистов получать согласие на распространение данных о личной жизни граждан.

Актер в своем обращении приводит решение Удова по его иску. Судья счел, что «сообщение подробностей частной жизни публичного лица, осуществляемое СМИ, обусловлено той ролью, которую указанные лица играют в общественной жизни и тем влиянием, которое их поведение оказывает на формирование ценностных ориентиров и стиля жизни общества».

Также Безруков пожаловался на журналистов, которые «дежурят около домов, снимают бытовые и личные обстоятельства, «монтируют небылицы», ведут себя нагло».