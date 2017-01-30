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Викторию Боню уличили в пластической операции
Телеведущую Викторию Боню заподозрили в пластике ягодиц.
Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
Поводом для слухов стали свежие фотографии, опубликованные девушкой в микроблоге. Поклонники обратили внимание на неестественно выпирающие части тела. «Наесть» килограммы локально, на отдельную часть тела, невозможно.
В свою очередь, Виктория призналась, что ее аппетитные формы — результат исключительно тренировок. «Мне приятно, что вы думаете, что это фотошоп. Самый большой комплимент», — заявила она.
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