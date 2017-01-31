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Пьера Нарцисса разыскивают из-за просроченной визы
Фото: vk.com
Анонимный источник рассказал Life, что певец Пьер Нарцисс уже девять месяцев находится в России нелегально. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Собеседник издания заявил, что артиста начали искать сотрудники миграционной службы. «Мужчина игнорирует требования правоохранительных органов и избегает встречи с инспекторами. Пока он не может передвигаться по стране без документов», - отметил источник. По его словам, если певец не явится в ФМС в ближайшие несколько дней, то его делом займется полиция. Артисту может грозить депортация.
По данным Life, Пьер Нарцисс зарегистрирован в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Сам певец опроверг информацию о просроченной визе и заявил, что у него нет проблем с документами.
Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году. В 90-х он приехал в Россию к своей сестре, которая жила в подмосковном Егорьевске. Пьер Нарцисс играл в команде КВН РУДН, а в 2003 году принял участие в проекте «Фабрика звезд-2».
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