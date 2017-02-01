Ксения Собчак поблагодарила первую жену Максима Виторгана за воспитанных детей

Эммануил Виторган отметил 77-летие в своем Культурном центре. В числе гостей на торжестве были сын именниника Максим Виторган с супругой Ксенией Собчак , а также с первой женой, актрисой Викторией Верберг и их детьми Полиной и Даниилом. Телеведущая произнесла поздравительную речь, а которой поблагодарила Эммануила Виторгана за прекрасного сына, а Викторию Вербер за чудесных детей. Ксения Собчак и Виктория Верберг поддерживают приятельские отношения и прекрасно общаются друг с другом. Ксения приглашала экс-супругу Максима Виторгана на семейный обед. Кроме того, все вместе они отдыхали в доме Эммануила Гедеоновича в Юрмале.

Напомним, Максим Виторган и Виктория Верберг жили вместе десять лет. У бывших супругов есть двое детей - 20-летняя дочь Полина и 16-летний сын Даниил.