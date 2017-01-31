Замужнюю Кети Топурию заметили на отдыхе с Гуфом

Любовницей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) стала замужняя солистка A’studio Кети Топурия. Девушка уже четыре года состоит в браке с банкиром Львом Кехманом, с которым воспитывает дочку Оливию. На днях Топурия и Гуф вместе вернулись из Таиланда. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

Как отмечается в публикации, во время отдыха на Самуи девушка в купальнике телесного цвета загорает на груди Гуфа. Свой роман влюбленные скрывали. Однако, несмотря на предпринятые звездами меры предосторожности, журналистам удалось установить, что они отдыхали на одной и той же вилле. Любовники прилетели в Москву одним рейсом, однако вышли к паспортному контролю раздельно, как будто не были знакомы.

Как отмечается, роман между Топурия и Гуфом начался примерно год назад, когда A’studio снимали клип на совместную с рэпером песню «Далеко». До настоящего момента о романе между артистами знали только концертный директор Гуфа и несколько подруг Топуровой. Как предполагают журналисты, супруг Топурии Лев Кехман ничего не знал о романе его жены с Гуфом. Сама Кети Топурия отрицает, что отдыхала вместе с Гуфом и утверждает, что на фотографиях не она.