Дмитрий Нагиев рассказал о разводе с женой

Телеведущий Дмитрий Нагиев считается одним из главных секс-символов страны. Однако личная жизнь шоумена до сих пор складывается не очень хорошо: 7 лет назад он расстался с супругой Аллой и с тех пор находится в поиске своего идеала.

По словам телеведущего, его брак со временем превратился в привычку.

— Этого однозначно нельзя допускать. Если началось — спасай, как можешь. Не получилось — спасайся, как можешь. Без любви все бессмысленно. Привычка — это не чувство. Если бы я знал, как это можно избежать, то, наверное, спас бы свой первый брак, и сегодня в моей жизни все было бы иначе, — заявил Дмитрий.

Также шоумен признался, что не исключено, что в будущем он напишет книгу или серьезный трактат на тему взаимоотношений мужчин и женщин.