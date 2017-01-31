Я смотрю турецкие сериалы: Лайма Вайкуле рассказала о своем одиночестве

В последнее время мы все чаще слышим о прославившейся еще во времена Советского Союза певице Лайме Вайкуле . Сейчас женщине 62, она прекрасно выглядит, много работает, но, по ее собственному признанию, становится слабой, когда остается наедине с собой.

«Если бы мне сказали какое-то время назад, что я буду смотретьтурецкие сериалы — хохотала бы в голос! Но подсела. Начала с «Великолепного века». Было интересно, что такое гарем, как там живут. Потом переключилась на другой фильм. Отличные актеры, профессиональная игра. На самом деле из этой мелочи рождается урок, мое правило: никогда не отрицай, не осуждай и не отвергай то, что ты не знаешь», — поведала она в интервью журналу «СтарХит».

Книги Лайма читает редко, чаще — слушает аудиокниги. Но иногда делает исключения. «Недавно мне в руки попался «Крайон» Ли Кэрролла. Когда нас что-то очень интересует, вселенная дает нам ответы. Вот и у меня в жизни стояли неразрешимые вопросы, а эта книга помогла мне. В ней очень хорошо пишут о любви. Любовь — это положительные вибрации, которые необходимы для существования. Независимо, к собаке, кошке, человеку, родине. Самое лучшее чувство. К сожалению, после любви бывают огорчения. Чем больше отдаете сил – тем больше любите. Никогда не думала, что такое буду читать, но меня повело в эту сторону. Всегда в жизни есть то, что нас ведет. Вот я никогда не хотела строить карьеру, но судьба распорядилась иначе. То же самое и с остальным. Я фаталистка», — сообщила она.

«На еду мне наплевать. Она для меня — топливо. Я не люблю есть и могу съесть лимон, насытившись им», — сказала она. А вот роль комфорта и денег в своей жизни не отрицает: «Деньги не нужны, чтобы копить их, считаться самым богатым в мире — меня это не волнует. Бумажки необходимы для свободы: чтобы не приходилось думать, можешь ли ты пригласить друга с собой в поездку или ресторан».

Друзей, не смотря на всю ее общительность, у Вайкуле немного. «Для друзей всегда нужно время. Если они настоящие, то вы можете редко встречаться, а если не настоящие, то надо часто, чтобы не забывалось. Главная поддержка их — когда тебе не мешают. У меня не так много друзей. Друзей детства у меня нет. Самый плохой человек на свете может стать моим лучшим другом, если он талантливый. Есть нюансы, которые важнее черт характера и качеств», — сделала неожиданное признание она. «Нас окружение формирует», — считает она.

Помогать певица предпочитает животным. «Всегда найдется кто-то, кто поможет людям, а звери сами попросить не могут», — аргументирует она.