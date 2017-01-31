В Интернете появился двойник Бузовой

Поклонники известной телеведущей Ольги Бузовой наткнулись в сети на двойника девушки.

Двойником Бузовой была признана жительница столицы Анастасия Головинова, которая совсем не рада тому, что ее аккаунт обратил на себя столь бурное влияние и вызвал такой ажиотаж. Девушка рассказывает, что сначала даже реагировала на сообщения о таком сходстве с Ольгой. Однако скоро эти комментарий набрали такого оборота, что Анастасия перестала видеть смысл в ответной реакции. Дошло до того, что девушка опубликовала фото в своем аккаунте, в котором признает, что сходство может и есть у них с Ольгой, но пора бы уже успокоится, потому что данная тема принимает определенные маниакальные формы.

Анастасия рассказывает, что сбылась даже ее школьная мечта попасть на страницы журнала, однако статья Cosmopolitan о ее сходстве с Бузовой не привела девушку в восторг.