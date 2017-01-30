Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. У нее вновь произошло обострение старых болезней.

Как стало известно, народная любимица находится в военном госпитале.

— Мне здесь хорошо. Живы будем, не помрем, — коротко прокомментировала свою госпитализацию Лидия Федосеева-Шукшина.

Напомним, у 78-летней актрисы уже несколько лет болят ноги, скачет давление, мучают диабет и сердечная артитмия.