Кардашьян дала показания по делу об ограблении в парижском отеле

Французский судья опросил звезду американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Нью-Йорке по делу об ограблении в частном отеле Парижа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Как отмечает агентство, судья намеревался показать Кардашьян фотографии предполагаемых грабителей, чтобы подтвердить их личности. По данным информационного портала TMZ, во встрече с Ким принимали участие судья и адвокаты.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября прошлого года в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.

В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.

Непосредственные участники налета и причастные к преступлению были арестованы в ходе полицейской операции 9 января. По данным телеканала LCI, банда, ограбившая Кардашьян, состояла из пожилых людей, самому младшему из которых было 54 года.