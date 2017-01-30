Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз

В своем аккаунте в соцсети Бродский опубликовал картинку с надписью «дважды дед в 45 лет». Давид Бродский уточнил в комментариях к своему посту, что у пары родилась девочка. Первая дочь Бродской и Петренко появилась на свет в декабре 2014 года.

У 39-летнего Петренко есть еще два сына от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой