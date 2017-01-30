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Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз
Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу в Facebook Давида Бродского, отца жены Петренко Кристины Бродской.
В своем аккаунте в соцсети Бродский опубликовал картинку с надписью «дважды дед в 45 лет». Давид Бродский уточнил в комментариях к своему посту, что у пары родилась девочка. Первая дочь Бродской и Петренко появилась на свет в декабре 2014 года.
У 39-летнего Петренко есть еще два сына от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой.
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