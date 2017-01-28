Наталья Ионова разозлила фанатов провокационным фото

Наталья Ионова в очередной раз вызвала шквал резкой критики поклонников в свой адрес. На этот раз причиной стала публикация провокационного снимка певицы с Сергеем Шнуровым. В микроблоге Натальи появилось фото, на котором она и скандальный исполнитель оказались запечатлены в довольно вызывающей позе. «Опа! Это — успех!» — написала она.

«И зачем вот это выкладывать?», «Некрасиво... Неужели самой еще не надоело?», «А мужу нравятся такие снимки?», «Бесит уже... Вроде приятная певица, но её фотки — мрак!» — прокомментировали подписчики.

Наталья и Сергей оказались в одной компании не случайно. Музыкант и певица уже довольно давно дружат и даже отдыхать предпочитают вместе. Не так давно Ионова в составе большой компании приятелей отправилась в отпуск в Америку. Шнуров, к слову, прилетел в Лос-Анжелес вместе со своей супругой — Матильдой. К ним также присоединились Александр Ревва с женой — Анжеликой и Наталья Бардо с Марюсом Вайсбергом.

На днях Наталья призналась, что за время долгих каникул очень соскучилась по своим дочкам, которых она не взяла в путешествие. «Последние две недели потеряла связь с друзьями и родственниками! Я просыпаюсь, а они засыпают! Я очень скучаю по вам...» — поделилась она.