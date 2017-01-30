Бабкина опубликовала фото без макияжа

66-летняя Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует без макияжа, сообщают Рамблер/новости.

На снимке Бабкина изображена в центре в окружении 4 женщин. «Девчонки заехали в гости!», - подписала публикацию актриса.

Подписчики заметили, что всегда «яркая, наряженная, причесанная и накрашенная» Бабкина "выглядит опухшей". Некоторые предположили, что это результат неудачной операции.

Бабкина не обращает внимания на неприятные комментарии, публикует в своем профиле фотографии, которые ей нравятся.

В конце 2015 года Надежда Бабкина создала дебютную коллекцию одежды для полных женщин совместно с художником-модельером Викторией Виджани, назвав ее «Не стесняйтесь быть красивой». В апреле еще одну — «На работу, как на праздник!».