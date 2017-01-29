Лера Кудрявцева отреагировала на разговоры о её разводе

В последнее время в Сети можно было встретить огромное количество предположений о том, что Лера Кудрявцева Игорь Макаров близки к разводу. Повод для появления этих слухов дала сама телеведущая. Дело в том, что в этом году новогодние каникулы супруги провели порознь. Лера загорала в Майями в компании своего бывшего возлюбленного Сергея Лазарева . Поклонники пары предположили, что Кудрявцева намерена развестись с хоккеистом и в ближайшее время возобновить отношения с певцом.

Долгое время Лера никак не реагировала на распространяющиеся слухи в Сети, подогревая таким образом интерес фанатов к своей личной жизни. Но на днях телеведущая наконец-то доказала своим подписчикам, что в её семейной жизни царит гармония. Не так давно она вернулась в Москву, куда к ней из Уфы (где он сейчас тренируется) прилетел её муж. В микроблоге Леры появился снимок демонстрирующий идиллию между супругами.

Между прочим, в декабре прошлого года Игорь перенес серьезную операцию на ноге. Сейчас у него идет восстановительный период. Операцию делали в Германии, куда Лера полетела вместе с мужем. Кудрявцева, к слову, тоже планировала лечь на новогодних каникулах в немецкую клинику для того, чтобы избавиться от болей в спине. Из-за проблем с позвоночником, по словам телеведущей некоторое время назад стала «отниматься» нога. Однако, судя по всему, Лера решила перенести операцию на другие даты и вместо этого провести каникулы у океана.