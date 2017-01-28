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Ольга Бузова продемонстрировала обществу своего «принца на белом коне»
Фото: vistanews.ru
Популярная телезвезда и модельер Ольга Бузова, которая недавно рассталась с супругом Дмитрием Тарасовым, продемонстрировала обществу своего «принца на белом коне». Она добавила фото молодого человека за рулем шикарного спортивного автомобиля на страницу в соцсети Instagram.
Фотографии мужчины сделана на фоне известной мечети в городе Грозном, которая носит название «Сердце Чечни». Сама девушка недавно устроила себе каникулы, посетив Италию, Испанию и в заключении импровизированного тура прибыла в Чечню, где звезде оказали неожиданно теплый и радушный прием. Более того, во время банкета в честь дня рождения Ольги Бузовой, который организовали сотрудники дома моды, телеведущую поджидал главный сюрприз – приезд лидера государства Рамзана Кадырова, изъявившего желание лично поздравить красавицу с праздником.
Мой знакомый - oчень хороший человек и принц на белом коне! Согласны? @volkov_sdv
Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
Журналистам удалось установить личность мужчины на снимке, который оказался хорошо обеспеченным со-основателем компании SDVentures Дмитрием Волковым. Вокруг отношений, которые могут связывать артистку и бизнесмена возникло множество слухов, пикантность которым придает отсутствие Волкова в списке подписчиков Бузовой в Instagram.
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