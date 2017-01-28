Алексей Воробьев впал в депрессию после измены любимой

Алексей Воробьев очень тяжело переживает болезненное расставание с изменившей ему девушкой. Певец признался, что не хочет держать все переживания в себе и намерен выплеснуть эмоции от происшедшего в своё творчество. По его словам, до тех пока он этого не сделает, раненные чувства не дадут ему спокойно жить дальше.

«В наше время искренность перестала быть хоть кому-то нужной. Можно просто выкладывать селфи с улыбочкой и все довольны. Никаких вопросов. Спасибо за то, что среди вас есть люди, и их много, которые понимают меня, люди, которые что-то пережили в своей жизни.И я счастлив, что у меня есть эта спасительная возможность перевести все свои мысли, и всё, что я чувствую, в творчество, материализовать, и, таким образом, отделить от себя эти чувства... А искренность в наше время перестала быть чем-то нужным. Можно просто прыгать под веселые песенки, и выставлять улыбчивые селфи», — поделился Алексей.

Поклонники стараются поддерживать любимого артиста в такой трудный для него период в жизни. На днях, к слову, Воробьев решил избавиться от всего в доме, что напоминает ему о его бывшей. Среди горы разбитых вещей оказалась и гитара, под звуки которой пара некогда проводила вечера. «Знаешь, это была последняя мелодия, которую кто-то сыграл на этой гитаре. И когда я разносил её в щепки, я был счастлив, потому что разбивал каждую частицу воспоминаний о тебе!» — обратился к бывшей возлюбленной Воробьев.

Напомним, что Алексей решил сделать своей девушке сюрприз и неожиданно вернулся из командировки. Дома певец застал любимую с другим. Он тут же разорвал с ней отношения. Причем сделал он это во всеуслышание: опубликованная в его микроблоге новость о том, что ему изменила девушка распространился по Сети в считанные минуты.