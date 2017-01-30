Миранда Керр одобряет новую избранницу Орландо Блума!

Деми Мур, Кендалл Дженнер. 27 января в Лос-Анджелесе прошла вечеринка Harper’s Bazaar в честь 150-ти самых модных женщин по версии журнала. Мероприятие посетили Эмили Ратаковски, Хайди Клум

Но в центре внимания в этот вечер оказались Миранда Керр (33) и Орландо Блум (40), которые пришли с сыном. И что самое странное: с ними была и возлюбленная Блума - Кэти Перри!

Все они сидели за одним столом и ничуть не смущали друг друга. А Миранда в какой-то момент даже сказала: «Мой сын ладит с подружкой его отца»

На вопрос о том, как шестилетний Флинн принял Кэти, звезда отметила, что он уже большой и все понимает, а они – одна большая семья.

Конечно, модель спросили и о взаимоотношениях с Орландо. Миранда ответила так: «Мы действительно семья. Он мне как брат. Это очень странно, но мы действительно заботимся друг о друге, и у нас сохранились теплые отношения, поэтому нам очень повезло».

Напомним, Миранда Керр и Орландо Блум сыграли свадьбу в 2010 году, через год у них родился сын Флинн. А 25 октября 2013 они расстались, однако долгое время не разводились. С июня 2015 года модель в отношениях с миллионером Эваном Шпигелем, а Блум - с певицей Кэти Перри.