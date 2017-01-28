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Селена Гомес и The Weeknd устроили романтические выходные во Флоренции
Таблоиды бдительно следят за романом Селены Гомес и певца Абелея Тесфайе, выступающего под псевдонимом The Weeknd. С такой же скоростью, как в появляются сообщения о том, что этот роман - просто пиар для нового проекта ребят, публикуются в Сети их новые совметные фотографии. На снимках они рассматривают достопримичательсти, но и не забыват друг о друге. Селена и Абель явно ведут себя не как друзья. На большинстве фотографий Гомес обнимает нового возлюбленного.
Напомним, обладатель Grammy Абель Тесфайе недавно во второй раз расстался с одной из самых успешных моделей на сегодняшний день Беллой Хадид, в качестве причины они назвали плотные рабочие графики. Разошлись ребята как раз к выходу нового альбома музыканта Starboy, во время записи которого он страдал от творческого кризиса и снова начал употреблять наркотики. У Селены Гомес тоже недавно закончился непростой период. Она долго не могла прийти в себя после расставания с Джастином Бибером и лесилась от волчанки.
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