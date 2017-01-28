Анна Седокова созналась в проблемах в личной жизни

Певица Анна Седокова недавно заявила о том, что вновь счастлива в личной жизни, и у нее появился новый возлюбленный. Таинственный ухажер задаривал звезду букетами роз, которые даже не помещались в кадр. Но романтическая идиллия быстро подошла к концу.

В своем микроблоге певица призналась, что вновь переживает непростой период.

«Ненавижу такие моменты, как сейчас. Хочу столько написать, а не пишу потому что кто то прочтет, что-то подумает. И не пишу. И еще. Я понимаю, что пою про любовь, пишу про любовь. Но правда, Любовь, ты реально достала. Иногда люди прикрываются ей, как в бане полотенцами. А под ними ничего», — заявила Анна.

Отметим, подробностей очередной драмы в личной жизни она сообщать пока не стала.