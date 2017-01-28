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Елена Темникова снялась с дочерью для обложки журнала

Елена Темникова снялась с дочерью для обложки журнала
Фото:
Певица Елена Темникова показала подросшую дочь.
Экс-солистка группы Serebro снялась в фотосессии с малышкой для обложки журнала OK. Эта фотосессия стала первой большой совместной съемкой Елены с Александрой.
Также звезда дала совместное интервью с супругом Дмитрием, в котором рассказала о своем счастье.
— Самое главное счастье — это рождение ребенка. Мы с Димой планировали ребенка, и Бог подарил нам Сашку, — заявила Елена.
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Саранск Шоу-бизнес
Елена Темникова
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