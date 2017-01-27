Никита Джигурда пройдет обследование в институте психиатрии

«Я дал своё СОГЛАСИЕ на обследование Н.D. в нескольких институтах психиатрии – но только в присутствии независимой ПРЕССЫ, не поддающейся "мафиозной порнографии"», - написал Джигурда.

В интернете набирает популярность петиция к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с требованием отправить артиста Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. На момент написания новости петицию на сайте change.org подписали 860 человек.

«Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике», - говорится в петиции.