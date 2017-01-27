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Никита Джигурда пройдет обследование в институте психиатрии
Скандальный артист Никита Джигурда дал согласие на то, чтобы пройти обследование в психиатрической клинике. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт шоумена в социальной сети «ВКонтакте».
«Я дал своё СОГЛАСИЕ на обследование Н.D. в нескольких институтах психиатрии – но только в присутствии независимой ПРЕССЫ, не поддающейся "мафиозной порнографии"», - написал Джигурда.
В интернете набирает популярность петиция к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с требованием отправить артиста Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. На момент написания новости петицию на сайте change.org подписали 860 человек.
«Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике», - говорится в петиции.
Кроме того, авторы обращения отмечают, что делать шоу на проблемах больного человека – «это как минимум негуманно». 25 января поведение скандального шоумена Джигурды объяснил телеведущий Андрей Малахов. Ведущий заявил, что Джигурда – «гениальный, но не востребованный актер». Выпуск программы был посвящен завещанию предпринимательницы Людмилы Браташ, которая, по версии Джигурды, оставила актеру и его бывшей жене Марине Анисиной миллиард рублей в наследство. Сестра погибшей оспаривает право Джигурды и Анисиной на наследство и утверждает, что завещание – подделка. На слова Малахова Джигурда заявил, что ведущий ошибается, так как он «сыграл главную роль – Никиту Джигурду, спецагента под прикрытием ФСБ», за что получил, по его словам, «несколько миллионов». Телеэфир Малахов закончил словами «Берегите себя и своих близких. До свидания. Нужно освятить студию, думаю, сегодня, после этого эфира».
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