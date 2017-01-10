Анна Семенович сравнила себя с «русской Ким Кардашьян»

До определенного момента формы Анны Семенович воспринимались как «особо выдающиеся». Певица на протяжении долгих лет была главным секс-символом отечественного мира шоу-бизнеса. Но, похоже, что Семенович пришло время потесниться на пьедестале. Ей уверенно наступает на пятки «русская» Ким Кардашьян — модель Анастасия Квитко . Формы девушки, которая медленно, но верно, становится новой главной звездой Инстаграма, вызывают, как оказалось, зависть даже у её соперницы — Семенович.

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 21 2017 в 1:04 PST

О том, что Квитко стремительно зарабатывает популярность Анна узнала в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Семенович позволила себе прокомментировать пышную фигуру Квитко. «Я в шоке! Если в верхней части мы можем конкурировать, то сзади я даже соревноваться с ней не буду. Она может и Ким Кардашьян победить!» — рассказала Анна. Между прочим, сам Малахов признался, что сильно сомневается, что у Квитко, в отличие от Семенович, естественные формы. Телеведущий не исключает, что девушка сделала не одну пластическую операцию.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 27 2017 в 1:40 PST

К слову, свою фигуру Анна демонстрирует поклонникам регулярно. Совсем недавно она побывала на Бали, где устроила пляжную фотосессию в купальнике. Надо отметить, что судя по снимкам, исполнительница за последнее время заметно постройнела. Приводить свою фигуру в порядок Анна начала за несколько месяцев до Нового года. Она резко поменяла свой рацион, что положительно сказалось на её внешнем виде.

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 9 2017 в 9:27 PST