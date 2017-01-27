Лариса Гузеева публично покаялась

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о главной ошибке своей жизни.

Звезда не раз признавалась, что в молодости допустила множество промашек. Но главной она до считает не конкретное событие, а свое качество — лень.

— Жалею, что была ленива и мало работала, — рассказала Лариса.

Впрочем, теперь актриса наверстывает упущенное. Шоу «Давай поженимся», где она является неизменной ведущей, имеет хорошие рейтинги. И пусть с кино у Гузеевой сложилось не очень, зато свое место на телевидении она заняла прочно.