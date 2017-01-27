Бузова станцевала лезгинку на приёме в Чечне

В Грозном российская телеведущая Ольга Бузова приняла участие в «ловзаре» — девушка станцевала лезгинку с участниками команды КВН из Чечни, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее профиль в Instagram

В столицу Чечни Бузова отправилась, чтобы принять участие в фотосессии модного дома "Фирдаус".

В ее честь устроили торжественный прием. Для телеведущей выступили звезды чеченской эстрады. Также певицы исполнили для Бузовой песню, посвященную ее дню рождения. Участники команды КВН представились девушке «бывшими болельщиками Локомотива» (футбольный клуб ее бывшего мужа).

В конце праздника для Ольги вынесли именной торт с бенгальскими огнями.

«Я попала в сказку!» — отметила телеведущая в своем микроблоге.