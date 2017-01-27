В сети появилась петиция с просьбой отправить Джигурду на принудительное лечение

«Данная петиция многим из нас подсказана не только лишь адекватной оценкой происходящего, но и чувством обычной жалости к человеческому созданию», - указано в петиции.

Авторы петиции также добавили, что делать шоу, основанное на проблемах больного человека, — "это как минимум негуманно". «Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике», — заявили авторы.

На момент написания заметки петицию подписали 144 человека.