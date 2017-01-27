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В сети появилась петиция с просьбой отправить Джигурду на принудительное лечение
Интернет-пользователи обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с требованием отправить эпатажного российского артиста шоу-бизнеса Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. Коллективная просьба была опубликована на change.org, сообщают Рамблер/новости.
«Данная петиция многим из нас подсказана не только лишь адекватной оценкой происходящего, но и чувством обычной жалости к человеческому созданию», - указано в петиции.
Авторы петиции также добавили, что делать шоу, основанное на проблемах больного человека, — "это как минимум негуманно". «Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике», — заявили авторы.
На момент написания заметки петицию подписали 144 человека.
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